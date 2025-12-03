Wegen überwältigender Nachfrage: Matthias Reim gibt Zusatzkonzert in Dresden

Dresden - 2026 geht Matthias Reim (68) auf eine große Tour , mit der er 35 Jahre Debüt-Album "Reim" feiern wird. Das findet derart reißenden Absatz, dass "Matze" nachlegt, nachlegen muss: In der Jungen Garde in Dresden wird der Sänger ein Zusatzkonzert geben.

Auf noch mehr Matthias Reim (68) als ohnehin schon dürfen sich die Fans in Dresden freuen. © imago/Panama Pictures

Am 23. Mai startet Matthias Reim in der Garde offiziell seine Deutschland-Tour "35 Jahre 'Verdammt, ich lieb’ dich'", in der er neben anderen Hits vor allem alle Titel seines erstens Albums "Reim" (1990) in regulärer Reihenfolge aufführen wird.

Das scheint zu elektrisieren: Aufgrund der überwältigenden Nachfrage gibt es nun einen zusätzlichen Abend in Dresden.