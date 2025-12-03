Wegen überwältigender Nachfrage: Matthias Reim gibt Zusatzkonzert in Dresden
Dresden - 2026 geht Matthias Reim (68) auf eine große Tour, mit der er 35 Jahre Debüt-Album "Reim" feiern wird. Das findet derart reißenden Absatz, dass "Matze" nachlegt, nachlegen muss: In der Jungen Garde in Dresden wird der Sänger ein Zusatzkonzert geben.
Am 23. Mai startet Matthias Reim in der Garde offiziell seine Deutschland-Tour "35 Jahre 'Verdammt, ich lieb’ dich'", in der er neben anderen Hits vor allem alle Titel seines erstens Albums "Reim" (1990) in regulärer Reihenfolge aufführen wird.
Das scheint zu elektrisieren: Aufgrund der überwältigenden Nachfrage gibt es nun einen zusätzlichen Abend in Dresden.
Reim spielt bereits vor dem ersten Gig in der Jungen Garde ein Zusatzkonzert am 22. Mai. Tickets ab 69,90 Euro sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.
