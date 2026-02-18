Sonst sind Haare sein Leben: Die irre Diven-Verwandlung von Figaro Knievel

Figaro Knievel überrascht das Publikum: Wie verwandelt ein Friseurmeister sich in eine Diva?

Von Katrin Koch

Dresden - Eine Diva steht im schwarzen Paillettenkleid auf der Bühne. Ein leichter Mantel mit Marabu-Federn umschmeichelt ihre weibliche Opulenz. Mit viel Gefühl singt sie Angelika Milsters Song "Meine Lieder sind mein Leben", gefeiert vom Publikum. Das Ganze ist ein süßer Schwindel - im wahren Leben von Figaro Holger Knievel (59) dreht sich alles um Haare.

Holger Knievel (59) in natura in seinem Salon auf der Helgolandstraße. Als Diva auf der Bühne: Holger Knievel in schwarzem Glamourlook.
© Montage: Thomas Türpe, Foto Koch

Am Rosenmontag gönnte sich der Dresdner Friseurmeister einen verrückten Spaß. Er präsentierte die Faschingsshow "Zauberhaft" im Travestie-Theater "Carte Blanche" - und trat mit seinem Team selbst auf.

Eine Performance mit Wow-Effekt. Egal ob im Opening mit großem "Federbesteck", bei der Solonummer oder im Finale - Knievel war kaum wiederzuerkennen. Drei Kostüme und drei Perücken machten die Verwandlung perfekt.

Christian Kern (54) aus dem Ensemble - auf der Bühne "Dusty Rose" - hat die glamouröse Garderobe genäht, geändert, drapiert und geglitzert.

"Er hat mir wirklich traumhafte Roben gezaubert", sagt Knievel überglücklich.

Thomas Rademacher (59) alias "Stefanie Colbert" beriet bei der Songauswahl. "Das ganze Ensemble hat mich wunderbar unterstützt und die Choreografie mit mir einstudiert", bedankt sich Knievel.

Holger Knievel (Mitte, im Streifen-Look) performte mit fünf Mitarbeitern im Travestie-Theater Carte Blanche.
© Foto Koch

Auch seine Mitarbeiter hatten einen Auftritt

Fünf seiner Mitarbeiter wagten sich ebenfalls auf die Bühne, imitierten Schlager-Legende Nana Mouskouri samt kleinen Gardeoffizieren, Katharina schmetterte im Duett mit "Josi Diamond" den Bourani-Hit "Ein Hoch auf uns".

Ein Hoch auf diese Show - und auf das kostümierte Publikum. Holgers Schwester Sibylle (64) rückte mit ihren Freundinnen als Hexen-Geschwader extra aus der Lausitz an.

Titelfoto: Montage: Thomas Türpe, Foto Koch

