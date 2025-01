Star-Fotograf lässt Frauen in Dresden strahlen

Dresden - "Damen ab Jahrgang 1940 und älter fotografiere ich am liebsten. Die haben Spaß am Leben", verrät Starfotograf Guido Karp (62). Am gestrigen Mittwoch machte er auf seiner letzten "Princess for one Day"-Tour Station im Dresdner Gewandhaus-Hotel. Bis Ostern reist der berühmte Tourfotograf (Rammstein, Bee Gees, Genesis) noch einmal mit einem 7,5-Tonner voller Equipment und einem 20-köpfigen Team durch Deutschland.