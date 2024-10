Stargeiger Daniel Hope verrät: Das bedeutet Vivaldis "Vier Jahreszeiten" für ihn

TAG24 führt ein Interview mit dem Stargeiger Daniel Hope über das berühmte Werk "Vier Jahreszeiten" in der Frauenkirche.

Von Guido Glaner

Dresden - Gerade erst verlängerte er seinen Vertrag als Musikdirektor der Frauenkirche um fünf Jahre bis 2031. Am Freitag führt er mit dem Zürcher Kammerorchester in der Dresdner Frauenkirche Vivaldis "Vier Jahreszeiten" auf. Wir sprachen mit Daniel Hope (51) über dieses Werk, das ihm so nahe ist wie wenige andere.

Daniel Hope (51) vor drei Wochen in der Unterkirche der Frauenkirche. © Thomas Türpe TAG24: Daniel Hope, wissen Sie, wie oft Sie die "Vier Jahreszeiten" schon gespielt haben? Daniel Hope: (lacht) Nicht wirklich. Aber ich nehme an, es muss etwa 250 Mal sein! TAG24: Wissen Sie noch, wann Sie es zuerst gespielt haben? Dresden Kultur & Leute "Ciao Roma!" Jazz-Star Till Brönner verrät seine leckersten Rezepte Daniel Hope: Es war in London, mit einem Studentenorchester. Ich war zehn Jahre alt. TAG24: Zwei Einspielungen des Werkes von Ihnen sind auf dem Markt. 2012 haben Sie Max Richters "Recomposed"-Version, 2017 das Original mit dem Zürcher Kammerorchester aufgenommen. Welchen Stellenwert haben diese Einspielungen für Sie? Daniel Hope: Max Richters Version war anfangs eher ein Experiment. Im Frühjahr 2012 erhielt ich einen rätselhaften Anruf vom britischen Komponisten. Er sagte, er wolle die "Vier Jahreszeiten" für mich "neu komponieren". Ich fragte ihn, was mit dem Original nicht stimme. Als ich jedoch sein Manuskript sah, wurde mir klar, wie ernst es ihm sowohl mit der neuen Version als auch mit dem Original war, und so gingen wir ins Aufnahmestudio. Ich glaube nicht, dass sich einer von uns beiden hätte vorstellen können, dass es eine der erfolgreichsten klassischen Aufnahmen aller Zeiten werden würde. Meine Aufnahme des Originals war hingegen Teil eines anderen Konzeptalbums mit dem Titel "For Seasons", das sich mit der Idee der Musik für jeden Monat des Jahres befasste. Es war und ist etwas ganz Besonderes, das mit unserem Zürcher Kammerorchester aufnehmen zu können.

Das bedeuten "Die vier Jahreszeiten" für den Stargeiger

Antonio Lucio Vivaldi komponierte das bekannte Werk "Die vier Jahreszeiten". © PR TAG24: Mit beiden Versionen des Stücks sind Sie nach wie vor "on tour". Ist beidem beim Publikum gleichermaßen Erfolg beschieden? Daniel Hope: Es gibt immer noch Menschen, die aus der ganzen Welt anreisen, um sich eine Aufführung von Recomposed anzuhören. Ich würde sagen, dass die meisten Menschen das Stück lieben. Diejenigen, die es nicht lieben, werden ihre Meinung nicht ändern und haben größtenteils noch nie das gesamte Werk live gehört. Dies ist natürlich beim Original anders. In der Zwischenzeit würde ich sagen, dass beide Werke ein starkes Publikum von Musikliebhabern anziehen. Ich für meinen Teil genieße es besonders, beide Versionen im selben Konzert zu spielen. TAG24: Was bedeuten "Die vier Jahreszeiten" Ihnen persönlich? Dresden Kultur & Leute In Glitzerjackett und mit Zylinder: Partymacher Ralf Koppetzki feiert Fünfzigsten! Daniel Hope: Meine erste Begegnung mit Vivaldi hatte ich als Kleinkind bei Yehudi Menuhins Gstaad Festival in der Kirche von Saanen in der Schweiz. Barockmusik war ein fester Bestandteil des Programms, und Menuhin lud das Zürcher Kammerorchester ein, ihn zu begleiten. Eines Tages hörte ich von der Bühne aus etwas, das ich für Vogelgezwitscher hielt. Es war das Eröffnungssolo von La Primavera aus den Vier Jahreszeiten und es hatte eine so elektrisierende Wirkung, dass ich es immer noch als meinen "Vivaldi-Frühling" bezeichne. Wie war es möglich, mit nur einer Geige einen so lebendigen, so natürlichen Klang zu erzeugen? Einige Jahre später begannen Menuhin und ich, gemeinsam Vivaldi-Konzerte aufzuführen, und mein Frühling entwickelte sich zu meinem Sommer. Wie sich herausstellte, war unser letzter Auftritt der Jahreszeiten in Kapstadt in den späten 90er Jahren, kurz vor Menuhins Tod.

Vivaldis Werk wird 300 Jahre alt