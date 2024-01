Stress ade! Striesen-Wirt Daniel schafft Speisekarte ab

Dresden - Genüsslich zerreißt Daniel Fischer (50) die Speisekarte in seinem Striesener Lokal "Daniel". "Die brauche ich nicht mehr. Ich koche nicht mehr à la carte", sagt der renommierte Wirt. Ab sofort bietet er nur drei Menüs auf der Gluckstraße an. Gäste können zwischen "Fisch", "Fleisch" und "vegetarisch" wählen - im wahrscheinlich einzigen Dresdner Lokal ohne Speisekarte.

"Ich kaufe am liebsten freitags auf dem Lingnermarkt ein. Da laufe ich mit dem Bollerwagen drüber und sacke ein - Käse vom Hofgut Pommritz, einen Stör von der Kreba Fischzucht oder Gemüse von der Gärtnerei Findeisen", lacht Fischer. Daraus zaubert Fischer tagesaktuell seine Menüs mit drei bis fünf Gängen (49-69 Euro).

Der Gast weiß also nie im Voraus, was an seinem "Besuchstag" aufgetischt wird. Hat er Platz genommen, darf er nachfragen - muss er aber nicht. "Er kann es auch bei einem Überraschungsmenü belassen", schmunzelt Fischer. Da er allein in der Küche hantiert, bewirtet er auch nur maximal 30 Gäste je Abend (Di-Sa, ab 17 Uhr).