Dresden, wie es tanzt und kuschelt: Tolle Stimmung vor der Semperoper!

Dresden - Während in der Semperoper die Reichen und Schönen den Takt angaben, ging es vor dem Prachtbau weitaus bescheidener zu - aber nicht weniger gut gelaunt.

Bei Eiseskälte sorgten die "Keen on Rhythm"-Showgirls aus Schneeberg für Stimmung. © Holm Helis

Tausende Dresdner versammelten sich zum SemperOpenairball auf dem Theaterplatz. Sie trugen Wollmützen statt Designer-Hüte, schwangen ihre Hüften in Winterjacken gehüllt.

Punkt 18 Uhr begrüßte Entertainer Wolfgang Lippert (72) die freudige Menge in Glitzer-Smoking und Daunenmantel, dann zeigte sich die große Politik.

"Das Besondere ist, dass der Openairball ein Ereignis ist, an dem jeder teilnehmen kann", rief Ministerpräsident Michael Kretschmer (49) den Dresdnern zu, schaute in erwartungsvolle Gesichter.

Endlich Musik! Ganz offiziell führte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (53, FDP) Partnerin Miriam Nötzold aufs Parkett, tanzte zu Roland Kaisers Walzer "Dresden dreht sich".

Weiter ging es mit Burlesque-Showgirls in frivolen Kostümen, Popmusik und Operngesang. Richtig Retro sang ein Double der Comedian Harmonists ("Veronika der Lenz ist da"), doch schon vorher lagen sich erste Paare in den Armen. Darunter Toni Berthold (42) und Monique Mjetk (39) aus Strehlen. Sie kamen verliebt zum Openairball: "Hier ist es lauschig, wir kuscheln uns in den Tanz."