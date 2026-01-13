Witwe von Theo Adam gestorben

Dresden - Am 10. Januar 2019 verabschiedete sich der weltberühmte Dresdner Opernsänger, Bassbariton Theo Adam, aus dieser Welt.

Beim Empfang zu seinem 80. Geburtstag 2006 in der Semperoper: Theo Adam (l.) mit seiner Frau Eleonore und dem damaligen Intendanten Gerd Uecker. © Petra Hornig

Fast auf den Tag genau sieben Jahre später folgte ihm seine Frau: Eleonore Adam schloss am Sonntag für immer ihre Augen - im Alter von 97 Jahren.

Das teilte ihr Enkel, der Sänger und Musiker Florian Hartfiel, mit.

Eleonore und Theo Adam waren seit 1949 miteinander verheiratet und lebten in Loschwitz. Beide hatten zwei gemeinsame Kinder und sechs Enkel.