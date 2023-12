Torsten mit dem "roten" Daumen: Der Weihnachtsstern-Gießer vom Kaufhaus

Mit Bedacht gießt Torsten Kühne - Weihnachtssterne lieben keine "nassen Füße". © Steffen Füssel

Bis zum Jahreswechsel müssen die Sterne durchhalten, die in ihrer Heimat Mexiko buschartige Ausmaße erreichen. "Düngen muss ich nicht, denn wir haben die Pflanzen in substratreicher Erde eingepflanzt", so Kühne.

In seiner Gärtnerei, die auf mehr als 120 Jahre Erfahrung baut, produziert Kühne selbst 36 Sorten Weihnachtssterne.

Weiße, rote, rosé- und pinkfarbene, niedrige und welche mit Stamm, von 1,99 bis 19,95 Euro. Insgesamt rund 150.000 Topfpflanzen pro Saison.

"Aber Karstadt ist der größte Kunde, den wir bepflanzen", verrät Kühne. Und im Frühling geht es weiter - dann lässt Kühne im Kaufhaus Azaleen oder Hortensien erblühen.