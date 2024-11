Trauer um Nora Goldenbogen: Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Sachsen verstorben

Bis zuletzt setzte sich Nora Goldenbogen (†75) für jüdisches Leben in Sachsen und darüber hinaus ein. (Archivbild). © Thomas Türpe

Das teilte die Jüdische Gemeinde zu Dresden am Dienstag mit. Die ehemalige Gemeindevorsteherin und geachtete Historikerin starb demnach in der Nacht zum Dienstag nach kurzer schwerer Krankheit in einem Krankenhaus in Coswig bei Dresden.

Nora Goldenberg wurde 1949 in Dresden, als Tochter jüdischer KZ-Überlebender geboren, studierte Lehramt und promovierte im Anschluss in Geschichte.

Zeit ihres Lebens fühlte sie sich ihrer Heimatstadt Dresden und der dort ansässigen Jüdischen Gemeinde tief verbunden.

Von 2003 bis 2020 leitete sie die Jüdische Gemeinde zu Dresden. Seit 2017 war sie Vorsitzende des Landesverbandes Jüdische Gemeinden in Sachsen. Goldenberg war auch im Zentralrat der Juden aktiv.

In zahlreichen Schriften und Publikationen setzte sie sich mit jüdischem Leben in Sachsen und im Besonderen in Dresden aus. 2017 wurde sie für Engagement mit der Ehrenmedaille der Landeshauptstadt Dresden geehrt.