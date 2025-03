Trauer um Nordfried Hönig: Abschied vom Tarzanchef

Dresden - Dutzende Angehörige, Freunde und Kollegen nahmen am Freitag Abschied von Nordfried Hönig. Der Mitbegründer und langjährige stellvertretende Chefredakteur der Morgenpost Sachsen war im Alter von 70 Jahren überraschend gestorben.

Vollblut-Journalist Nordfried Hönig mit der ersten Ausgabe der Dresdner Morgenpost. © Petra Hornig

Hönig wuchs in Mittweida auf, war ein Musterschüler. Er wurde zum Studium (Internationale Beziehungen) ins Ausland delegiert. Von Mittweida nach Moskau, wo er neben Russisch vor allem auch Spanisch paukte.

Das brachte ihm 1972 einen spannenden Nebenjob ein, als Dolmetscher beim Besuch von Kubas Staats-Chef Fidel Castro in Dresden. Sechs Jahre später heiratete Hönig seine große Liebe, eine Russin. Eine eigentlich vorgesehene Diplomatenkarriere war damit gestorben.

So kehrte er 1980 heim, wurde in Dresden ansässig und begann beim Verlag "Zeit im Bild" (ZIB). Deren Veröffentlichungen, oft farbenfrohe Hochglanz-Magazine, waren seinerzeit auf der ganzen Welt für die Außendarstellung der DDR zuständig, erschienen in den verschiedensten Sprachen.

Hönig blieb dem Haus (der Presse) treu, wurde Redaktionsleiter. Nach der Wende gründete er 1990 die Morgenpost mit und leitete in der Chefredaktion den Wandel in eine völlig neue Zeitungsära ein.