Neues Burlesque-Theater in Dresden: Wo Ausziehen zur erotischen Kunst wird

Dresden - Travestietheater-Chefin Zora Schwarz hat ihr neues " Petit Cabaret " auf ihrem Areal in der Prießnitzstraße eröffnet. Auf der intimen Bühne im alten Keller-Theater des Carte Blanche entzünden Damen als auch Herren in einer Burlesque-Show ein Feuerwerk knisternder Verführung - charmant, witzig & erotisch.

Bevor "Felicity Felicis" noch mehr Haut zeigt, möchte sie Applaus hören. © Steffen Füssel

Die Prager Performerin "Angelina Angelic" feiert die opulente Weiblichkeit - mit blondem Haar und üppigen Kurven. Die international gefeierte Künstlerin trat sogar schon in der Semperoper-Inszenierung der "Salome" auf.

Hinter der geheimnisvollen Schönheit in nachtschwarzen Dessous mit Sternenglitzer, Wasserwellen-Frisur und tiefroten Lippen verbirgt sich "Chlorophylle von Needle" - ein Mann!



Vom American Girl bis zur fein gewandeten, eleganten Dame reicht die Wandelbarkeit von "Felicity Felicis", einer britischen Wahl-Berlinerin mit Hurrikan-Temperament.

Alle insgesamt sieben Performer werden "gezähmt" und präsentiert von Regisseurin, Sängerin und Entertainerin Clarissa Karnikowski alias "Fräulein Clara". Sie ist in Dresden keine Unbekannte, verzauberte im Damentrio "The Pearlettes" bei diversen Dinnershows und betreibt ein kleines Kulturcafé in Loschwitz. "Wir sind nicht perfekt, aber schön", beschreibt Clarissa das Ensemble.