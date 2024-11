Gratis-Auftritt zum Keller-Comeback: Zora lädt zu Show und Schlemmen ein

Dresden - Am 21. November dürfte es rappelvoll auf dem Gelände des Travestie-Theaters "Carte Blanche" werden. Warum? An diesem Tag lädt Chefin Zora Schwarz zum Pre-Opening ihres alten, für 150.000 Euro komplett renovierten Kellertheaters ein, das am 28. November als "Petit Cabaret" wiedereröffnet wird. Der Clou: Es gibt an diesem Tag Show und Essen gratis!

Koch Giuseppe Balducci (65) und Zora Schwarz laden die Dresdner am 21. November zum Staunen und Schlemmen ein. © Norbert Neumann

"In unser altes Theater passen rund 100 Zuschauer. Wer also schnell reserviert, kann am 21. November um 18 Uhr eine einstündige Show erleben - ohne Eintritt zu zahlen.

Unser Carte-Blanche-Ensemble tritt noch einmal an dem Ort auf, an dem unsere Erfolgsgeschichte in Dresden begann", lädt Zora ein. Tickets dafür gibt es unter der Telefonnummer 0351/20 47 20.

Dazu gibt es mediterrane Köstlichkeiten von Koch Giuseppe Balducci (65) - auch gratis. Wer keinen Platz im Keller ergattert, kann immerhin noch im Obergeschoss schlemmen, ohne einen Cent zu zahlen.

Nur für Getränke muss ein Obolus entrichtet werden. "Das ist unser Geschenk an Dresden, an die Neustadt und an unser fantastisches Publikum", so Zora.