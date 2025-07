TV-Kommissar Brambach ist Fan der Volkssolidarität

Volkssoli-Dreh in Köln mit Barbara Schubert und Martin Brambach (57). © privat

Der gebürtige Dresdner Schauspieler wirbt anlässlich des 80. Geburtstages der Volkssoli für das Projekt "Kompass 70+" - mit einem kurzen Film.

Gedreht wurde vor vier Tagen in Köln. Brambach erhält im Spot die Diagnose einer unheilbaren Krankheit. Um die Zeit bis zum Tod selbstbestimmt zu gestalten, findet er Hilfe im Projekt "Kompass70+". Barbara Schubert, langjährige Chefärztin am St. Joseph-Stift und Begründerin eines eigenen Palliativ-Teams, berät Brambach.

Am Ende des Films kann der TV-Star seiner Tochter einen Brief übergeben, in dem alle seine Wünsche festgehalten sind.