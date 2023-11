Ukraine-Zentrum: Rathaus stoppt Unterstützung - die Hilfe geht weiter

Dresden - Ein Jahr Ukrainisches Haus in Dresden! Die Begegnungsstätte erfreut sich regen Andrangs. Rund 400 Besucher finden allmonatlich zu kulturellen Events, Ausstellungen, Sprachkursen oder Aktionen des Kinderzentrums in die Räume im Untergeschoss der QF-Passage am Neumarkt. Doch nun droht Ungemach: Die Stadt wird ihre Unterstützung ab 2024 einstellen. Die Organisatoren sind jetzt auf Unterstützer und Spenden angewiesen.