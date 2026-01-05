Ulrich Tukur und seine Rhythmus Boys sagen Jubiläums-Show ab: "Tohuwabohu" vorerst verschoben

Dresden - Swing, Jazz und Pop aus den 20er- und 30er-Jahren - dafür stehen Schauspieler Ulrich Tukur (68) und seine "kleine Tanzkapelle", die Rhythmus Boys. Aktuell sind sie auf Jubiläums-Tournee durch Deutschland unterwegs, allein das Konzert am Donnerstag, 8. Januar, im Kulturpalast muss vorerst ausfallen. Grund: ein Krankheitsfall.

Ulrich Tukur (68, r.) und seine Rhythmus Boys. © Kerstin Schomburg

Gerade erst hatte Ulrich Tukur als verschrobener "Tatort"-Kommissar mit dem einmal mehr umstrittenen Film "Murot und der Elefant im Raum" das Sonntagabend-Krimi-Jahr schräg beendet, nun hätte er mit seiner Combo, den Rhythmus Boys, am Donnerstag den Dresdner Kulturpalast bespielen sollen. Pustekuchen, das Konzert ist vorerst abgesagt!

Tukur und seine Mitstreiter schreiben auf ihrer Band-Homepage: "Liebe Fans, nach den wunderbaren Konzerten vor Weihnachten haben wir uns sehr auf die ersten Januar-Konzerte gefreut."

Leider könnten fünf geplante Auftritte krankheitsbedingt nicht stattfinden, darunter jener am Donnerstag in Dresden. "Wir suchen aktuell neue Termine, die dann möglichst bald bekannt gegeben werden", so die Band weiter.

"Tohuwabohu", so heißt die Tournee, mit der Tukur und seine Musiker 30 Jahre Band-Geschichte mit leichtfüßigem Foxtrott-Sound in eleganten Anzügen zelebrieren.