Dresdner Weihnachts-Circus erfolgreich, wie nie: So viele Besucher kamen

Dresden - Besucherrekord im Dresdner Weihnachts-Circus ! Mehr als 100.000 Gäste besuchten bis zum 4. Januar die 44 Vorstellungen in Europas größter Zeltstadt an der Washingtonstraße.

Zum Abschluss nahm das gesamte Ensemble in der Manege Aufstellung. © DWC GK GmbH

Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 96 Prozent war die Saison 2025/2026 der bisher größte Erfolg in der Unternehmensgeschichte.

"Die Stimmung war überragend – von der Premiere bis zur letzten Show", sagt William Köllner, einer der drei Direktoren.

"Unser Dank gilt unserem treuen Publikum und dem großartigen Ensemble, das in jeder Vorstellung alles gegeben hat."

Hinter den Kulissen wird nun die 29. Ausgabe des Weihnachts-Circus vorbereitet. Der Vorverkauf startet am 18. April, am Weltcircustag. Alle Informationen zu den Tickets findest Du hier.