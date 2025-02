Verblüffend gruselig! "Das kalte Herz" feiert Premiere am Theater Junge Generation

Peter Munk und seine Mutter sind Puppen, geführt vom ganzen Ensemble (v.l.): Susan Weiland, Ulrike Schuster, Sophia Jelena Bobić und Uwe Steinbach. © Klaus Gigga

In einer Fassung von Kerstin Specht hat das Theater Junge Generation (tjg.) diesen stets aktuellen Stoff mit den Mitteln des Puppen- und Objekttheaters adaptiert und spart dabei nicht mit unheimlichen Bildern. Premiere war am Samstag auf der Kleinen Bühne.

Zahlreiche Theateraufführungen und viele erfolgreiche Verfilmungen haben den Stoff lebendig bleiben lassen. Die Handlung ist wohlbekannt: Der junge Köhler Peter Munk möchte der Armut seines Berufs entkommen, zu oft wurde er verspottet, vom reichen Schlurker oder dem Tanzboden-König, die mit Geld nur um sich werfen und die er dafür insgeheim bewundert.

So wünscht sich Peter vom Glasmann Geld und eine Glasfabrik, was er alsbald verspielt. Also lässt er sich mit dem bösen Holländer-Michel auf einen Tauschhandel ein: Herz gegen Stein, für unendlichen Reichtum. Doch der rücksichtslos gewordene Millionär wird damit nicht glücklich. Kann er alles wieder rückgängig machen?

Die tjg.-Inszenierung (Regie: Christoph Levermann) verortet den Stoff zwischen poetischen Szenen und Club-Sounds ganz in unserer sozialen Gegenwart, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer drastischer auseinanderklafft, in der anstrengungsloser Ruhm überall lockt.

Es fällt nicht schwer, im Würfelspieler Schlurker einen Online-Zocker zu sehen, im Tanzboden-König womöglich einen nach Bestätigung heischenden Influencer.