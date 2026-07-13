Dresden feiert heute seinen Filmpionier: Ernst Hirsch dokumentierte die Stadt in bewegten Bildern

Dresden - Herzlichen Glückwunsch! Der Dresdner Dokumentarfilmer und Sammler Ernst Hirsch feiert am Montag seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar selbst hat Dresden das größte Geschenk gemacht: Hirsch, ehrerbietig das "Auge von Dresden" genannt, hat die Entwicklung der Stadt über Jahrzehnte festgehalten und mit seiner Sammlung historischer Filme das alte Dresden auferstehen lassen. Danke!

2025 übergab Ernst Hirsch seine Film- und Kamerasammlung an SLUB und Technische Sammlungen. © Holm Helis

Ernst Hirsch dokumentierte den Wiederaufbau des Zwingers, des Residenzschlosses und nicht zuletzt der Frauenkirche. Zu DDR-Zeiten war der gelernte Feinoptiker als Kameramann in der ganzen Republik unterwegs, für die "Aktuelle Kamera" entstanden von 1954 bis 1968 rund 3000 Nachrichtenbeiträge.

Ob Leipziger Messe, Steinkohlenbergwerk in Zwickau oder Rennen auf der Autobahnspinne Dresden - Hirsch war mit der Kamera dabei.

Später, als Freiberufler, widmete er sich besonders gern der Kunst, drehte Filme über Sachsens Silbermannorgeln, das Grüne Gewölbe, die Künstler Canaletto, Caspar David Friedrich, Otto Griebel, Niki de Saint Phalle, Ludwig Richter oder Goethes Reise in die Schweiz.

Bis heute schlägt sein Herz für Dresden - Ernst Hirsch trug über Jahrzehnte einen unglaublichen Schatz an historischen Filmen zusammen, deren ältester auf das Jahr 1903 datiert ist.