18 Jahre Bühnenerfahrung! Schlagersternchen Linda Jung war sogar schon Prinzessin

Dresden - Von der Pfefferkuchenprinzessin zum Schlagersternchen: Die Dresdner Sängerin Linda Jung (26) startet mit ihrer Musikkarriere durch. Sie tritt zum ersten Mal in einer großen Fernsehshow auf. Am 7. Dezember (20.15 Uhr) ist sie zu Gast in der MDR/SWR-Show "Schlagerspaß mit Andy Borg".