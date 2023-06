Vom Ackerbauer zum Sternenforscher: Vor 300 Jahren wurde Astronom Johann Palitzsch geboren

Dresden - Im Jahr 1759 sorgte ein sächsischer Bauer unter gelehrten Physikern und Astronomen für riesiges Erstaunen und Bewunderung. Der in Prohlis bei Dresden arbeitende Johann Georg Palitzsch entdeckte als Erster den von Edmond Halley vorausgesagten riesigen und lichtstarken Kometen. Am heutigen Sonntag wird im Dresdner Palitzsch-Museum des 300. Geburtstages des berühmten "Bauernastronomen" gedacht - der im Selbststudium in vielen Wissenschaften zum Gelehrten gewordene Landwirt wurde am 11. Juni 1723 geboren.