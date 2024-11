Inspiriert vom Sonnenkönig: Barock-Liebhaber wirkt wie aus der Zeit gefallen

Seiner früh verstorbenen Mutter hat Roko in seiner Wohnung einen kleinen Altar errichtet. © Steffen Füssel

Ein Gemälde seiner Mutter, goldenes Mobiliar, üppige Sträuße mit roten Stoffrosen, Porzellan von Harald Glööckler, eine ganze Armee goldener Engel - die Wohnung gleicht einem Mini-Palast.

"Hier drin ist meine Welt, da draußen - das ist nicht meine Zeit", sagt Santino. Deshalb will er seinen Namen ändern: Roko Chandelier soll künftig in seinen Dokumenten stehen. Fürstlich ist auch die Summe, die er schon in sein Aussehen investiert hat: Rund 10.000 Euro für Tattoos - Marie Antoinette hat er sich gerade in Nacken und Hinterkopf stechen lassen. Weitere 12.000 Euro haben Nase, Bauchstraffung und Schlauchmagen gekostet.

"Das bekommt man nur in der Türkei so günstig", versichert Roko, der sich von 165 auf 85 Kilo verschlankt hat.

Perfekt gestylt verdient Roko seit vier Monaten seine Brötchen als Verkäufer für Braut- und Abendmoden im "Weißen Gewölbe" von Vox-Star Uwe Herrmann (62, "Zwischen Tüll und Tränen").