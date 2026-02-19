Von der Karte bis zum Service: Schloss Wackerbarth in Azubi-Hand

Radebeul - Azubis haben das Lokal übernommen! Bis Sonntag wird das Restaurant im Radebeuler Weingut Schloss Wackerbarth ausschließlich von künftigen Köchen und Restaurant-Facharbeitern bewirtschaftet. Das ist Herausforderung und Vergnügen zugleich.

Die künftige Restaurantfachfrau Matilde Adam (19) prüft das Buket ihres Scheurebe-Lieblings. © Thomas Türpe

Sechs junge, in Ausbildung befindliche Servicekräfte und sechs Köche managen das Lokal. "Wir schreiben Dienstpläne, haben die Speisekarte kreiert, Waren bestellt, bereiten allein die Speisen zu und servieren sie dem Gast", zählt Restaurantfachfrau Matilde Adam (19, zweites Lehrjahr) auf.

Nur ein Ausbilder schaut von der Ferne aus zu, um mögliche Katastrophen zu verhindern. Doch die passieren nicht. Denn die jungen Leute sind mit Spaß und Selbstbewusstsein bei der Sache.

"Es ist natürlich Stress, aber auch ein anderes, entspannteres Arbeiten, als wenn immer ein Vollprofi hinter uns steht", lacht Matilde. "Wir lernen auch, unbeliebte Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, wer putzen muss."

Aus der Küche meldet sich Phillip Funke (24, zweites Lehrjahr), zeigt stolz die Speisekarte mit 13 Angeboten von Ringelbeet-Carpaccio bis Live-Cooking-Kaiserschmarren zum Dessert.