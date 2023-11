Von der Kreuzfahrt in die Backstube: Meer-Erfahrung bei der Dresdner Stollenbäckerei Eisold

Dresden - Mehr Familie und Meer-Erfahrung! Die ganze Familie Eisold packt im "Café Toscana" am Schillerplatz in Dresden an. Geschäftsführer Clemens Eisold (35) hat Vater Jörg (58) wieder mit ins Boot geholt, der zusammen mit der angehenden Meister-Patissière Theresa Arndt (26) die Konditorei leitet.

Patissière Theresa Arndt (26) ging vor ihren Kreuzfahrten bei Jörg Eisold (58) in die Lehre. © Eric Münch

Die junge Frau ist keine Unbekannte, wird von Fans schon mal in der Straßenbahn angesprochen. Der Grund: 2019 und 2020 war sie in der ARD-Dokuserie "Verrückt nach Meer" zu sehen.

Die ist offenbar so beliebt, dass sie schon mehrfach wiederholt wurde, zuletzt in diesem Herbst. "Ich war zuerst an Bord der MS Albatros und dann auf der MS Aura", verrät Theresa.

Nun aber bleibt sie an Land, der Blick auf die Elbe muss genügen. "Im Mai nächsten Jahres will ich meinen Meisterlehrgang abschließen", schaut die Patissière in die Zukunft.

Zuvor aber dreht sich alles um den Stollen, der in dieser Saison das erste Mal in der Café-Backstube am Blauen Wunder gebacken wird.