Vor der Musik hat Ricardo Malerei studiert: Der "schwule Tenor" ist auch am Pinsel ein Künstler

Dresden - Singen oder malen? Das ist bei Ricardo Frenzel Baudisch (46) nicht die Frage. Er kann beides. Aktuell begeistert der Tenor in der "Operette für zwei schwule Tenöre" (bis 27. April) in der Comödie das Publikum. Fernab vom Applaus frönt er einem stillen Hobby: der Malerei.

Bevor sich der Sänger der Musik zuwandte, hatte er in Düsseldorf Freie Malerei an der Kunstakademie studiert. "Aber das Studium war mir zu frei. Die Unbegrenztheit hat mich damals überfordert. Ich wollte etwas Angewandtes machen - da schien mir das Theater passend."

Porträts, griechische Skulpturen, Urlaubslandschaften, Akte, Stillleben mit Espressokocher finden sich in Ricardos Skizzenbüchern. Bis zu 1,90 Meter große Palmenbilder waren dagegen bis Jahreswechsel unter dem Titel "My private Garden" in der Wiener Galerie Puschitz zu sehen und werden im September am Bodensee ausgestellt.

"Am allerliebsten aber bemale ich Keramikkacheln mit homoerotischen, surrealen Landschaften", verrät Ricardo - und setzt in seinem Skizzenbuch der Hofkirche das Kreuz aufs Dach.