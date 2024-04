Für den Häftling Karl May begann vor 150 Jahren das Abenteuer Freiheit

Waldheim - Es ist eine kleine Tasche mit Habseligkeiten, die der soeben entlassene Häftling Karl May am 2. Mai 1874 aus dem Tor des Zuchthauses Waldheim trägt. Viereinhalb Jahre Freiheitsentzug in einer der schärfsten Strafanstalten Sachsens liegen hinter ihm.

Strafanstalt in Waldheim: Hier saß Karl May vor 150 Jahren ein. © Sächsisches Strafvollzugsmuseum

Auch vorher hat der glücklose Hochstapler und Kleinkriminelle schon ein paarmal "gesessen". Jetzt aber, mit 32 Jahren, soll sein neues Leben in Freiheit beginnen.

Was in diesem Moment niemand ahnt: May wird fortan den Traum von Freiheit und Abenteuer in Millionen Deutschen entfachen, Heerscharen von glühenden Verehrern haben - mithilfe seiner überbordenden Fantasie.



Als fünftes von 14 Kindern einer Weberfamilie kommt Karl May 1842 in Ernstthal zur Welt. Reichtümer findet er dort keine vor. Immerhin animiert ihn sein Vater zum Lesen. Ab 1856 besucht May ein Lehrerseminar, fliegt aber wegen der Unterschlagung von sechs Kerzen zunächst raus.

Derlei läppische Delikte - und ein paar gravierendere - sollten sich auch in den Folgejahren durch Mays Leben ziehen. Zwar wird er in Plauen wieder zu einem Lehrseminar zugelassen, doch bandelt er bei seiner ersten Anstellung in Glauchau prompt mit einer verheirateten Frau an, was deren Gatten nicht gefällt - wieder fliegt May raus.

Bei einer Anstellung in einer Fabrik 1861 leiht Karl May sich eine Taschenuhr von einem Mitbewohner, "vergisst" aber, sie vor den Weihnachtsferien zurückzugeben - für sechs Wochen wird er in Chemnitz inhaftiert.