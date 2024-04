Karl-May-Fest in Radebeul: Indianer kommen, Programmchef geht

Blutsbrüder in Zeiten des Krieges: Die Karl-May-Festtage stehen an! Jung und Alt können sich auf ein großes Fest freuen.

Von Erik Töpfer

Radebeul - Blutsbrüder in Zeiten des Krieges: Die Karl-May-Festtage stehen an! Zum 31. Mal verwandelt sich der Lößnitzgrund in die weite Welt des Wilden Westens und des fernen Orients. Jung und Alt können sich auf ein großes Fest freuen. Für Radebeuls Programmchef ist es der letzte Ritt.

Wie vor Corona üblich besuchen auch dieses Jahr wieder echte Indianer Little Tombstone und Co. © Monika Petschel Unterm Motto "Karl Mays Traum" laden die Radebeuler Cowboys und Indianer am zweiten Maiwochenende in den Lößnitzgrund. Karl Mays Traum stehe für die "Menschheitsfrage": "In Zeiten von Kolonialkriegen, Massenflucht und Militarisierung hielt Karl May das Bild der Blutsbrüderschaft entgegen", sagte Radebeul-OB Bert Wendsche (60, CDU). Mays "Märchen" seien heute wieder aktuell. So träume Wendsche wie das Festtage-Team von "Frieden und Verständigung" unter allen Völkern. Die Völker dieser Erde sind schon am Himmelfahrtstag zum Country-Frühshoppen ins Karl-May-Museum geladen. Am Freitag eröffnen "The Western Girls" aus Tschechien die Countrynacht in "Little Tombstone". Ebenfalls auf der Bühne: Echte Apachen! Neun Vertreter des "White Mountain Apache Tribe" besuchen "ihren Häuptling" Winnetou in Radebeul. Am Samstag begeistern etwa die Golden Nugget Ranch beim Goldschürfen oder der "Sante Fé-Express" Jung und Alt. Höhepunkt am Sonntag: Die große Sternreiterparade.

Nach 32 Jahren endete eine Ära: Neuer Karl-May-Fest-Chef steht fest

Radebeul-Programmchef Helmut Reader (68) übergab offiziell an seinen Nachfolger Björn Reinemer (37, r.). © Erik Töpfer Für Helmut Raeder (68) endet eine Ära: Nach 32 Jahren künstlerischer Leitung übergab er nun an seinen Nachfolger Björn Reinemer (37). "Wenn man die Chance hat, so etwas Tolles über so viele Jahre aufzubauen, hat man irgendwann alles gesagt", so Raeder zu TAG24. Reinemer freut sich über die Vorarbeit seines Vorgängers zum Karl-May-Fest, wird beim Weinfest erste musikalische Akzente setzen dürfen. Weitere Infos: karl-may-fest.de.



