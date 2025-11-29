Wann kommt das ZDF-Adventskonzert aus der Frauenkirche im Fernsehen?

Dresden - Das ZDF-Adventskonzert mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden leitet an diesem Wochenende als festlicher Auftakt die Adventszeit ein. Am Samstag wird in der Frauenkirche aufgezeichnet, bereits am Sonntag strahlt das ZDF das Konzert zur gewohnten Vorabendzeit (17.55 Uhr) aus.

Dirigent Nicholas Collon (42), hier mit der Dresdner Philharmonie im Kulturpalast. © wunderwaldphoto

Damit setzt der Sender eine inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte alte Tradition fort, die 2000 noch auf der Baustelle der Frauenkirche während ihrer Wiedererrichtung Anfang nahm und sich seitdem zu einem verlässlichen Publikumsmagneten mit stabilen, teils steigenden Einschaltquoten entwickelt hat.

Zuletzt verfolgten rund 1,75 Millionen Zuschauer am Bildschirm das Konzert - ein bemerkenswerter Wert für ein Format klassischer Musik im deutschen Fernsehen. In diesem Jahr steht Nicholas Collon (42) am Pult der Staatskapelle, flankiert von den beiden großen Dresdner Chören: dem Kreuzchor und dem Staatsopernchor. Die Moderation übernimmt Stephanie Stumph (41).

Der Brite Collon gab sein Debüt bei der Staatskapelle im Juni 2024, als er im 11. Sinfoniekonzert kurzfristig die Leitung für den erkrankten Myung-whun Chung (72) übernahm.

Das Adventskonzert ist sein zweites mit dem Orchester. Besser bekannt ist der Kapellmeister aus London durch seine Arbeit mit der Dresdner Philharmonie - fünfmal seit 2017 war er dort schon zu Gast, zuletzt im Februar, und ein weiteres Gastspiel steht bevor: Im Februar konzertiert Collon mit dem Philharmonischen Orchester sowie der Organistin Anna Lapwood (30).