Was macht TV-Star Eckart von Hirschhausen in der Frauenkirche?

Michaela Koschak (46) und Eckart von Hirschhausen (55) wagten am Mittwoch einen Blick in die Zukunft der Erde. © Eric Münch

Die beiden nahmen neben Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne) und weiteren Gästen am Talk "Unser Wasser, unser Leben" teil.

"Mit Kunst zum Sehen, Hören und Staunen wollen wir heute den Tag des Wassers feiern", sagte der TV-Mediziner zu Beginn der Veranstaltung, die aus Gesprächsrunden, Videobeiträgen und Live-Musik bestand.

Hirschhausen blickte dabei beeindruckt auf die imposante "Gaia"-Kunstinstallation, die zeige, "wie fucking schön" unser Planet ist.

Auch wenn die Erde zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt ist, gab der Moderator eines zu bedenken. "Wir vergessen oft, dass ein Großteil des Wassers uns Menschen nicht zur Verfügung steht."

Nur weniger als zwei Prozent seien Trinkwasser, so Hirschhausen.

"Wasser ist das Kostbarste, was wir haben", betonte auch Michaela Koschak. Vielerorts herrsche schon ein dramatischer Mangel. "In Sachsen haben wir es vergleichsweise noch gut. Damit das in Zukunft so bleibt, müssen wir etwas tun."