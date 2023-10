Was vom Lockdown hängen bleibt: Corona-Kunst im Stadtmuseum

Letzte Handgriffe: Stadtarchiv-Direktor Thomas Kübler (59) freut sich auf die Eröffnung der Corona-Kunst-Ausstellung am Montag. © Ove Landgraf

Im Mittelpunkt der Schau stehen Gefühle: Es gab verzweifelte, aber auch hoffnungsvolle Zusendungen - in denen sich viele Besucher sicher wiederfinden werden.



Als "eine Zeitkapsel unserer Gesellschaft während der Pandemie" lobt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (46, Linke) das Projekt. Die Idee dafür hatten die drei Künstler Anita Voigt (63) aus Dresden und Petra (62) und Burkhard Schade (63) aus Radeburg. In dieser auch für die Kunst düsteren Zeit, als Kurse und Ausstellungen ausfielen, forderte das Trio Bürger dazu auf, ihre Gefühle festzuhalten.

Texte, Grafiken, Collagen, Fotos und Malereien: Auf Postkartengröße sendeten junge und alte Dresdner (4 bis 84), Sachsen, aber auch Hamburger, Berliner (eine Karte kam aus Norwegen) ihre Empfindungen zurück. "Sie thematisierten auch Ausgangssperre, Home-Schooling, Maskenpflicht, drückten Ängste, Wut und Wünsche aus", sagt Burkhard Schade.

Diese 700 Werke könnt Ihr ab Dienstag (Vernissage am heutigen Montag, 19 Uhr) im Stadtarchiv anschauen. Die Schau startete in Radeburg, wanderte durch Sachsen und endet jetzt in Dresden. Danach wird der "Schatz" hier archiviert.

Für Archiv-Leiter Thomas Kübler (59) ein "Glücksfall": "Die tiefen Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt der Bürger während der Corona-Pandemie sind jetzt schon eine eigenständige Quelle zum noch nicht Vergangenen." Elisabeth-Boer-Straße 1 (Albertstadt), Mo.-Fr. ab 9 Uhr, Eintritt frei!