Von Semperoper aufs Schiff: Dresdner Ballett-Tänzerin wird Burlesque-Showstar

Von Uwe Blümel

Dresden - Auf dem Meer ist nichts unmöglich: Wilde Attraktionen wie Achterbahnen, Gokart-Bahnen, Hochseilgärten, spektakuläre Wasserrutschen oder Formel-1-Simulatoren gibt's auf Kreuzfahrtschiffen schon längst. Doch wie steht's um stilvolle erotische Abendunterhaltung?

Erfüllte sich den Lebenstraum von einer eigenen Burleque-Company: Charlie Peters (35) alias Lola La Tease gründete die Glam-Girls-Gruppe. © Bronwyn Jolley Auf der neuen "Mein Schiff Relax" hat jetzt das weltweit erste und bislang einzige schwimmende Burlesque-Varieté eröffnet. Die reizenden Choreografien hat sich eine Produzentin ausgedacht, die sich in Dresden von der klassischen Profi-Balletttänzerin zum Burlesque-Showstar verwandelte. Die Metamorphose begann 2011 in Dresden, als Charlie Peters (35) zu einem ihrer ersten Jobs als frischgebackene Profi-Balletttänzerin an die Dresdner Semperoper kam. "Ich wurde an der renommierten Royal Ballet School in London Covent Garden ausgebildet, doch für die englischen Ballett-Companys war ich ein bisschen zu groß", erzählt sie mit britischem Akzent. So versuchte Peters ihr Glück in Dresden und stellte schon beim Vortanzen fest: Für die Semperoper war sie gerade richtig, das Ballett-Repertoire zudem eines der vielfältigsten in ganz Deutschland. "Ich tanzte bis 2014 im Ballettensemble zum Beispiel im 'Nussknacker' und 'Schwanensee', in Stücken von Choreografen-Legende William Forsythe und in 'Dornröschen' von Ballettdirektor Aaran S. Watkin. Er liebte große Tänzerinnen mit langen Beinen." Sie wohnte damals am Martin-Luther-Platz in der Neustadt. "Da gab es gleich gegenüber einen englischen Tee-Laden, wo ich nachmittags meinen 'Five o'clock Tea' schlürfen konnte."

Ein Foto von den Anfängen als Profitänzerin: Charlie Peters mit Tanzpartner in Aaron S. Watkins "Dornröschen" an der Dresdner Semperoper. © privat

Charlie Peters wollte etwas "mit einem Schuss Sexappeal" wagen

Detailreiche Samt-Corsage mit Fokus auf moderner Weiblichkeit: Wenn Lola bei ihren Burlesque-Shows geschmeidig aus einer Tasse emporsteigt, trifft Eleganz auf Verführung. © Andrey Kezzyn Tradition muss sein, denn Peters ist gebürtige Britin und wurde in Sachsen zur Wahl-Dresdnerin. Sie war 24 Jahre jung und glücklich. Doch wollte sie am Ende Primaballerina werden oder lieber etwas Eigenes und Einzigartiges aufbauen? "Ich war liebend gern Balletttänzerin, aber ich wollte etwas Schärferes mit einem Schuss Sexappeal wagen", erzählt sie. Als sie im Berliner Friedrichstadtpalast tanzte, sah sie zum ersten Mal eine Burlesque-Show in einem kleinen Berliner Kabaretttheater und war schockverliebt. "Ich mochte schon immer die klassische Schönheit der Pin-up-Girls der 1950er-Jahre wie Marilyn Monroe und Bettie Page, die mit Frauenpower Weiblichkeit zelebrieren." Sie fragte sich, wie spektakulär wohl eine ohnehin schon prickelnde Burlesque-Show wäre, wenn sie von Profi-Tänzerinnen und mit professioneller Choreografie aufgeführt würde. Dresden Kultur & Leute Neue Serie: TAG24 öffnet Dresdens geheime Akten Dresden Kultur & Leute Kammerchor der Frauenkirche in Sachsen unterwegs: Hier könnt Ihr ihn bald erleben Aus der Idee erwuchs vor drei Jahren die Firmengründung der The Glam Girls GmbH, Europas erste und einzige Company mit professionellen Tänzerinnen, die Burlesque aufführen. Und Charlie Peters hatte sich in die Burlesque-Künstlerin Lola La Tease verwandelt.

Fünf von zwölf für Tanz und Gesang: Im La Cage zeigen insgesamt zwölf Profitänzerinnen jeweils im Wechsel zwei verschiedene Shows - alle mit klassischer Ballettausbildung! © Kinky LaBlanche

Von der festen Bühne aufs schwankende Schiff

Kreuzfahrtschiff mit Besonderheit an Bord: Die neue Mein Schiff Relax kreuzt derzeit durchs Mittelmeer. © TUI Cruises Ihre Show in der Showbühne Berlin sah eines Tages auch René Meusel (42), Kreativ-Chef der Mein-Schiff-Flotte, und engagierte The Glam Girls vom Fleck weg. "Wir eröffnen ein Theater zusammen", bot er Lola an. Was sie da noch nicht wusste: Die Varietébühne befindet sich auf einem Schiff. Schwanken und Schaukeln inklusive. Die Transformation von der festen auf die schwankende Burlesque-Bühne auf See war die größte Herausforderung. Allein die vielen Kostüme und extra angefertigten Requisiten aufs Schiff zu bekommen, wo jeder Zentimeter Raum zählt, grenzte an Zauberei. "Wir müssen zum Beispiel auch das riesige fahrbare Champagnerglas bei jeder Vorstellung fest im Boden arretieren, damit es bei Seegang stabil bleibt", erzählt Lola. Der Burlesque-Tanz im Champagnerglas ist die spritzige Signature-Nummer der Show, wenn sich eine Tänzerin sinnlich und elegant im Wasserglas bewegt. The Glam Girls probten anderthalb Jahre lang für ihre Auftritte auf den Weltmeeren. Die Kreuzfahrtgäste lieben die neuartige Form der Abendunterhaltung nach Landgängen oder Seetagen - sind erst neugierig, dann begeistert.

Charlie Peters wird zu "Lola La Tease" - die beste Entscheidung ihres Lebens

Erotischer Seegangsanzeiger: Kinky LaBlanche tanzt in der Burlesque-Show sinnlich in einem überdimensionalen Champagnerglas. Bei ruhiger See kann sie dabei aufstehen, ansonsten bewegt sie sich elegant in der Hocke. © TUI Cruises/Christian Wyrwa

Wer kommt wohl besonders gern in die Vorstellungen (Tickets: 39 Euro inkl. ausgewählter Drinks) zu "Glam of the Seas" und "Burlesque-Roulette"? Bestimmt falsch gedacht. "Es sind nämlich die Frauen, die ihre Männer überzeugen, in unsere Shows zu gehen", erzählt Lola. "Nach der Vorstellung kaufen sie nicht selten gleich Tickets für die nächste." Denn es gibt an Bord zwei komplett verschiedene, jeweils einstündige Burlesque-Shows, damit es auch für Wiederholungstäter nie langweilig wird. Von der Dresdner Semperoper hinaus auf die Meere der Welt - Charlie Peters hat ihre Verwandlung zu Lola La Tease nie bereut: "Das war die beste Entscheidung meines Lebens." www.theglamgirls.de

Waren vorher an der Semperoper, im Friedrichstadtpalast, Pariser Moulin Rouge und Lido aufgetreten: Die Burlesque-Tänzerinnen kommen bis aus den USA, Australien und Berlin. © Montage: Kinky LaBlanche (2)

Erste Varieté-Bühne auf einem Kreuzfahrtschiff

Schummriges Licht, unerwartete Vorstellungen: Eingang zum Burlesque-Temple mit Pole-Dance und Live-Musik. © TUI Cruises Als weltweit erstes Kreuzfahrtschiff bekam die neue Mein Schiff Relax ein exklusives Burlesque-Varieté spendiert - quasi eine Seebühne für tägliche Burlesque-Shows. Das "La Cage" lockt auf Deck 5 im Stil der Goldenen Zwanziger. "Nach den Shows sitzen The Glam Girls gern noch mit den Gästen zusammen, reden und stoßen auf den Abend an", sagt Kreativ-Chef René Meusel. "Manchmal spielt der Pianist dann sogar noch Geburtstagsständchen und The Glam Girls geben Autogramme." Danach tanzt Lola La Tease dem Kapitän gern förmlich auf dem Kopf herum. "Denn einer meiner Lieblingsorte auf dem Schiff ist die 'Captain's Bar', die sich direkt über der Brücke befindet." Hier schlürft sie gern die speziell kreierten Signature-Cocktails wie den Elisabeth Swan (enthält Fabbri Dry Gin, Passionsfrucht, Mango, Rosmarin, Thymian, Zitrone und Champagner), der in einer Minibadewanne samt Quietsche-Entchen kredenzt wird. Das neue Flaggschiff der Mein-Schiff-Flotte ist für 3984 Passagiere und 1535 Personen Besetzung ausgelegt, wurde erst im April in Málaga getauft. Das Schiff (333 Meter lang, 42 Meter breit) wird mit LNG (Flüssigerdgas) betrieben und wartet mit einem besonders hohen Balkonkabinen-Anteil von 85 Prozent auf.

Drinks mit Traumblick: In der Captain's Bar mit Panoramafenstern entspannt Lola gern bei ausgefallenen Cocktails. © TUI Cruises/Christian Wyrwa

