Wende-Komödie "Zwei zu Eins" mit Sandra Hüller tourt durch Sachsen: Los, wir klauen die DDR-Millionen!

Im Juli 1990 war die Ost-Mark nichts mehr wert, tonnenschwere Bestände wurden zur späteren Vernichtung in einem Bergwerk beim sachsen-anhaltinischen Halberstadt eingelagert. Diebe drangen damals in den Stollen ein und stahlen etliche Geldscheine. Bis heute ist unklar, wer es war und wie viel eingesackt wurde.

Die West-Berlinerin Brunckhorst will keine Ostalgie beschwören, doch war es ihr für Stimmigkeit der Handlung wichtig, auf ein rein ostdeutsches Ensemble zu setzen: Die in Leipzig wohnende Thüringerin Hüller ist nach internationalen Erfolgen (u. a. César und Golden Globe für "Anatomie eines Falls" sowie Oscar-Nominierung für "The Zone of Interest") nun in einer Wende-Story zur DDR-Geschichte zu sehen, weiterhin spielen Stars wie etwa Martin Brambach (56), Peter Kurth (67) und Uwe Preuss (63). Gegenspieler ist Olli Dittrich (67) als raffgieriger Schwaben-Wessi.

Am 25. Juli ist Bundesstart von "Zwei zu Eins", dessen Titel sich auf den damaligen Umtauschkurs von Ost- zur D-Mark bezieht. Zuvor gibt es in ganz Deutschland Vor-Premieren mit Regisseurin Brunckhorst und Ronald Zehrfeld.

In Sachsen sind es zunächst Dresden am Donnerstag, 11. Juli (Rundkino 17 Uhr, Schauburg 18 Uhr, Filmnächte 21.30 Uhr), am Freitag, 12. Juli Filmpalast Bautzen (17 Uhr) und Filmpalast Zwickau (18 Uhr) sowie am 13. Juli CineStar Chemnitz (15.30 Uhr).