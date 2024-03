"Zone of Interest" gewinnt bei den Oscars! Leipzigerin und Dresdner in den Hauptrollen

Los Angeles - Der wichtigste Filmpreis der Welt wird verliehen - und Sachsen darf sich mitfreuen! "Zone of Interest" hat den Oscar als "Bester internationaler Film" gewonnen. Die Leipzigerin Sandra Hüller (45) und der Dresdner Christian Friedel (44) spielen die Hauptrollen in dem bestürzenden Historiendrama.

Sandra Hüller (45) als "Königin von Auschwitz". © dpa/Leonine

Die polnisch-britische Produktion über Rudolf Höß - von Mai 1940 bis November 1943 Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz - und seine Familie konnte sich unter anderem gegen "Das Lehrerzimmer", den deutschen Oscar-Kandidaten, und den für Japan nominierten Film "Perfect Days" vom deutschen Regisseur Wim Wenders (78) durchsetzen.

Im Moment der Verkündung rollten Sandra Hüller dicke Tränen über die Wangen. Lange hatte sie sich konsequent dagegen entschieden, in einem Film über die Nazi-Zeit mitzuspielen. Doch Jonathan Glazers (58) Ansatz, das Grauen nicht als Spektakel zu verkaufen, stimmte sie schließlich um.

Der Regisseur nutze die kurze Zeit auf der Bühne indes, um an das Leid der Verfolgten des Nazi-Regimes und an die Krise in Nah-Ost zu erinnern. Rund um das Dolby Theatre waren am Sonntagabend Anti-Israel-Demonstrationen angekündigt.