Wir erzählen Euch was: Am Freitag startet erstes Erzählkunst-Festival "Imagine!"

Dresden/Leipzig - Geschichten tragen das Wissen der Menschheit in sich, werden seit Urzeiten von Mund zu Mund weitergetragen, in sich immer wandelnder Form: Dem widmet sich "Imagine!", das erste Internationale Festival für Erzählkunst in Dresden (20. bis 28. Oktober) und Leipzig (23. bis 29. 10. OKtober). Unter dem Motto "Seiltanz auf dem roten Faden" geht es am Freitag in Dresden los.