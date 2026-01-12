514
Witwe von Theo Adam gestorben
Dresden - Am 10. Januar 2019 verabschiedete sich der weltberühmte Dresdner Opernsänger, Bassbariton Theo Adam, aus dieser Welt.
Fast auf den Tag genau sieben Jahre später folgte ihm seine Frau: Eleonore Adam schloss am Sonntag für immer ihre Augen - im Alter von 97 Jahren.
Das teilte ihr Enkel, der Sänger und Musiker Florian Hartfiel, mit.
Eleonore und Theo Adam waren seit 1949 miteinander verheiratet und lebten in Loschwitz. Beide hatten zwei gemeinsame Kinder und sechs Enkel.
"Ohne dich hätte auch unser Großvater nicht das sein können, was er als Weltstar seines Fachs gewesen ist", würdigte der Enkel seine Großmutter, die ihm als Ratgeberin und Reisebegleiterin unvergesslich bleibt.
