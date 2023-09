Wladimir und Galina: Wie aus dem Akkordeon-Duo ein ganzes Orchester wurde

Auf dem Akkordeon kann man (fast) alles spielen. Das beweist das Dresdner Duo "Akkordeon Virtuosi" schon seit Jahren.

Von Jakob Anders

Dresden - Von Kneipe bis Staatsoperette, von Volksmusik bis Klassik: Auf dem Akkordeon kann man (fast) alles spielen. Das beweist das Dresdner Duo "Akkordeon Virtuosi" schon seit Jahren.

Galina (55) und Wladimir Artimowitsch (57) in ihrem Haus in Cotta. © Holm Helis "Wir sind klassisch ausgebildete Musiker, aber in verschiedenen Stilrichtungen zu Hause", erklärt Wladimir Artimowitsch (57), der mittlerweile auch Dresdens ältestes Akkordeon-Orchester dirigiert. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Galina (55) haben die beiden das Orchester Akkamerata 2006 gegründet und 2018 sogar den Publikumspreis der "Klingenden Stadt" gewonnen.

Das Ehepaar hat sich während des Studiums im belarussischen Minsk kennengelernt. Seitdem spielen sie als Duett: "Wir haben die Hälfte unseres Lebens studiert und die andere Hälfte geübt", berichtet Galina lachend. Seit mehr als 20 Jahren sind die beiden in Dresden daheim. "Am Anfang war es sehr schwer, überhaupt an Aufträge zu kommen. Aber mit den Jahren haben wir uns ein Netzwerk aufgebaut", so Wladimir.

Auch während der Corona-Pandemie unterrichtete Galina weiter. Via Internet und mittels drei Kameraperspektiven. © Holm Helis

Was mit viel Mühe entstand, dauert nun an, verrät Galina: "Unser Haus ist wie ein Bahnhof, hier kommen hundert Leute in der Woche zum Proben."

Ein ganzes Haus voller Musik

Der Musiker spielt auch als Solist in der Staatsoperette mit. © Kai-Uwe Schulte-Bunert Im Erdgeschoss des Hauses an der Lübecker Straße (Cotta) ist der große Proberaum, in dem auch das gesamte Orchester (rund 30 Musiker) Platz findet. Auf die Etagen verteilt gibt es 23 Akkordeons, Zimmerflügel, Klaviere und E-Pianos. Im ersten und zweiten Stock sind voll ausgestattete Räume mit Kameratechnik, die während Corona installiert wurde. Ein ganzes Haus voller Musik.

Das Orchester "Akkamerata" bei den Dresdner Musikfestspielen 2019. © privat