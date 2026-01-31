Go Stumpi Go! Wolfgang Stumph wird heute 80 - Dresdner Prominente gratulieren ihm

Wolfgang Stumph, einer der prominentesten Dresdner - am heutigen Samstag wird er 80 Jahre alt! Die Reihe der Gratulanten will kein Ende nehmen.

Dresden - Wolfgang Stumph, einer der prominentesten Dresdner - am heutigen Samstag wird er 80 Jahre alt!

Erstaunlich, dass "unser" Stumpi schon 80 Lenze auf dem Buckel hat. Ansehen tut man's ihm nicht. © Hendrik Schmidt/dpa Stumphs Humor und Warmherzigkeit haben generationsübergreifend Herzen erobert, sei es auf der Kabarett-Bühne, im Fernsehen oder im Film. Sein unvergesslicher Auftritt in "Go Trabi Go" katapultierte ihn Anfang der 90er-Jahre ins gesamtdeutsche Bewusstsein, später folgten TV-Reihen wie "Salto Postale" und "Stubbe - Von Fall zu Fall." Doch nicht nur als Entertainer ist Stumph bekannt, auch sein Engagement für die Heimatstadt macht ihn zu einem wahren Botschafter Dresdens. Dresden Kultur & Leute Schuh-Sekt feiert Opernball-Premiere Wir haben einige von "Stumpis" Weggefährten und Kollegen gefragt, was er ihnen bedeutet und was sie ihm für die Zukunft wünschen.

Der kleine Wolfgang bei der Einschulung 1952. © Repro: René Kasprzack

Stumph als Udo Struutz mit attraktiver Komparsin in "Go Trabi Go". © picture alliance / United Archiv

Vater Wolfgang Stumph und Tochter Stephanie Stumph als Vater-Tochter-Gespann in "Stubbe - Von Fall zu Fall". © picture alliance/dpa/ZDF

Wolfgang Schaller

Wolfgang Schaller (85) war langjähriger Bühnenpartner von Wolfgang Stumph (r.). © Wolfgang Schaller privat

Wolfgang Schaller (85), kabarettistisches Urgestein ("Die Herkuleskeule") und langjähriger Bühnenpartner - Was er mir bedeutet: "Zwanzig Jahre mit ihm auf den Kabarettbühnen quer durchs Land, das war für mich ein Glücksfall. Er brachte meine Texte zum Leben." Was ich ihm wünsche: "Er sagte, er freue sich auf mehr Ruhe. Ich glaube, er wird sich bald wieder nach Unruhe sehnen, eine Filmklappe wartet doch sicher schon."

Birgit Schaller

Birgit Schaller (64) ist die Ehefrau von Wolfgang Schaller (85). © Thomas Türpe

Birgit Schaller (64), Kabarettistin ("Die Herkuleskeule") -Was er mir bedeutet: "Meine allerersten Schritte auf der Bühne der Herkuleskeule durfte ich in einem Programm mit Wolfgang Stumph machen. Wenn ich mit weitaufgerissenen Augen in meiner Aufregung um mich schaute, gab es immer sein aufmunterndes Zwinkern. Das half mir über manche Klippe und zeigte, unsere Arbeit macht auch richtig viel Spaß. Danke, lieber Wolfgang!" Was ich ihm wünsche: "Immer eine Handbreit Bühnenbretter und Filmset unter den Füßen für viele neue Ideen."

Thomas de Maizière

Thomas de Maizière (72), Bundesminister a.D. ist mit Dresden sehr verbunden - mit Wolfgang Stumph auch. © imago/epd

Thomas de Maizière (72), Bundesminister a.D. - Was er mir bedeutet: "Wolfgang Stumph verbindet wie kaum jemand, den ich kenne, große nationale Bedeutung mit persönlicher Bescheidenheit. Er gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielern in Deutschland, und doch ist er im Umgang ein bescheidener Mensch geblieben. Wolfgang Stumph braucht keine Beachtung durch Imponiergehabe." Was ich ihm wünsche: "Für die Zukunft wünsche ich ihm Gesundheit und, wenn er selbst dazu Lust und Freude hat, einen großen Film pro Jahr."

Olaf Schubert

Ein Bild von einem Mann: Olaf Schubert (58) darf bei den Gratulanten natürlich nicht fehlen. © imago/Sven Ellger

Olaf Schubert (58), Comedian - Was er mir bedeutet: "Oh, du wunderbarer Wolfgang, du bist für mich der sächsischste aller Heiterkeit verbreitenden Sachsen. Und das auf der ganzen Welt." Was ich ihm wünsche: "Mögest du noch lange wirken. In diesem Sinne, alles Gute und 'Go Stumpi Go'!"

Nora Schmid

Nora Schmid (47 ist Intendantin der Semperoper © Eric Münch

Nora Schmid (47), Intendantin der Semperoper - Was er mir bedeutet: "Nicht nur als längst legendärer 'Frosch' in der 'Fledermaus' an der Semperoper versteht es Wolfgang Stumph, die Menschen mit kluger Satire generationenübergreifend im Lachen zu vereinen." Was ich ihm wünsche: "Dass uns sein augenzwinkernder Humor und sein unverwechselbarer Charme noch lange erhalten bleiben!"

Andreas Führlich

Andreas Führlich (41) ist Vorsitzender des Vereins Sonnenstrahl e.V. © Thomas Türpe

Andreas Führlich (41), Vorsitzender des Vereins Sonnenstrahl e.V - Was er uns bedeutet: "Wolfgang Stumph schätzen wir als einen Menschen, der seine Bekanntheit stets mit Herz genutzt hat – besonders dort, wo krebskranke Kinder und ihre Familien Unterstützung und Hoffnung brauchen." Was wir ihm wünschen: "Wir wünschen ihm viel Gesundheit und laden ihn herzlich ein, uns bald mal im neuen Haus Sonnenstrahl zu besuchen. Dass wir die betroffenen Familien heute so wirksam unterstützen können, ist auch ihm zu verdanken."

Mirco Meinel

Mirco Meinel (54) ist für Dinnershows wie "Mafia Mia" und "Moments" bekannt. © Holm Helis

Mirco Meinel (54), Veranstalter der Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" - Was er mir bedeutet: "Wolfgang Stumph ist für Dresden - im besten Sinn – ein großer Schauspieler mit Weltformat, der Bodenständigkeit, Humor und menschliche Größe verkörpert und unserer Stadt über Jahrzehnte ein glaubwürdiges, warmes Gesicht gegeben hat." Was ich ihm wünsche: "Gesundheit und noch viele Rollen, die ihn neugierig, wach und lebendig halten, ihm Sinn und Freude schenken und ihn mit Wärme und Würde durch die Zeit begleiten."

OB Dirk Hilbert

Auch Dresdens OB Dirk Hilbert (54) zählt zu den Gratulanten. © imago/epd

Dirk Hilbert (54), Oberbürgermeister der Stadt Dresden - Was er mir bedeutet: "Wolfgang Stumph hat das Dresdner Lebensgefühl wie kein Zweiter in die Herzen der Menschen in ganz Deutschland getragen. Dass er unserer Stadt dabei über all die Jahre fest verbunden geblieben ist, macht ihn zu einem wahren Glücksfall für Dresden." Was ich ihm wünsche: "Ich wünsche ihm weiterhin viel Lebensfreude, Gesundheit und Zeit mit seinen Liebsten."

Dorit Gäbler

Dorit Gäbler (83) hat ihren eigenen 80. Geburtstag schon seit ein paar Jährchen hinter sich. © imago/Sven Ellger

Dorit Gäbler (83), Schauspielerin und Sängerin - Was er mir bedeutet: "Wolfgang Stumph ist ein aufrichtiger, unverwechselbarer, nicht auf Effekte bedachter Schauspieler, dem die Sympathien zufliegen wie kaum einem anderen." Was ich ihm wünsche: "Ich wünsche ihm weiter gute Rollen und Kraft, noch lange sein zahlreiches Publikum zu begeistern. Gäbe es nur mehr seiner Art …"

Matthias Pfitzner

Auch Matthias Pfitzner (58) reiht sich bei den Gratulanten ein. © Norbert Neumann