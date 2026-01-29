"Rundkino" auf Prager Straße verkauft seine Sessel
Dresden - Das "Rundkino" auf der Prager Straße verkauft Sessel - rund 30 schwere, dunkelbraune Clubsessel aus dem Foyer des Kult-Kinos suchen neue Besitzer.
Der Verkauf findet am 4. und 5. Februar (15 bis 20 Uhr) statt. Preis pro Sessel: 50 Euro.
Reservierungen sind nicht möglich - wer zuerst vor Ort ist, kann sich die schönsten Sessel aussuchen. "Die Sessel können direkt mitgenommen werden", so Cineplex-Programmplaner Marius Makulla.
Und er verrät auch den Grund: "Das Foyer wird neu eingerichtet, wir planen noch in diesem Jahr eine Renovierung." Zu den Cineplex Kinos gehört auch der benachbarte Kristallpalast. Dort wird gerade der Tresen umgebaut.
Titelfoto: Facebook/Rundkino Dresden