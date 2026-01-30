Naturwissenschaften im Verkehrsmuseum: Anfassen ausdrücklich erlaubt

Beim Basketball Geschwindigkeit trainieren - das ermöglicht die neue Ausstellung "dyna mix lab" im Verkehrsmuseum.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Beim Basketball etwas über Geschwindigkeit lernen oder beim Radeln Energie mit eigener Kraft in Strom umwandeln. Das macht die neue Dauerausstellung "dyna mix lab" im Verkehrsmuseum möglich.

Auch Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU, l.) und Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) kamen nicht drumherum, sich beim Basketball auszuprobieren.
Schüler ab der siebten Klasse sollen hier erleben, wie viel Spaß Naturwissenschaften (MINT-Fächer) machen können – und ganz nebenbei etwas über Physik lernen.

Selbst Physikmuffel sollen so für die oft unliebsame Naturwissenschaft begeistert werden. Insgesamt 18 interaktive Stationen kommen dabei ohne lange Erklärungen aus, denn "es gibt an den Stationen keine Texte. Nur noch zehn Prozent der Besucher lesen überhaupt die Texte. Deshalb funktioniert hier alles intuitiv", erklärt Museums-Pädagogin Nicole Auerswald (40).

Auch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) begrüßt das neue Angebot: "Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel müssen wir bereits in der Schule damit starten, MINT-Fächer attraktiver zu gestalten."

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) freut sich besonders über den Fokus auf Jugendliche: "Hier werden physikalische Vorgänge haptisch verständlich gemacht. Das ist ein wichtiger Schritt, um Schülern auch die Angst davor zu nehmen."

Die neue Ausstellung "dyna mix lab" im Verkehrsmuseum soll vor allem Jugendlichen Physik auf spaßige Weise näherbringen.
Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke, r.) fand das interaktive Angebot so gut, dass sie sich selbst an der Radel-Station versucht hat.
Die Ausstellung öffnet am Samstag

Sophie und Fabian (beide 15) von der 121. Oberschule freuen sich, nun auch mal außerhalb des Klassenzimmers etwas über Physik zu lernen.
Dass das Konzept aufgeht, zeigt der Praxistest: Ausstellungs-Testerin Sophie (15) von der 121. Oberschule betont: "Hier hat man mal die Möglichkeit, die Physik auch auf motorische Art kennenzulernen. Sonst ist es immer so stumpfes Lernen."

Klassenkamerad Fabian (15) bestätigt: "Es ist echt spannend. Eigentlich liegt mir Physik nicht so, aber hier macht es sogar Spaß."

Feierlich eröffnet wird die neue Dauerausstellung am Samstag mit einem Experimentier-Fest. Dabei können Neugierige Roboterarme steuern oder sich beim virtuellen Schweißen ausprobieren.

