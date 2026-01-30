Naturwissenschaften im Verkehrsmuseum: Anfassen ausdrücklich erlaubt

Dresden - Beim Basketball etwas über Geschwindigkeit lernen oder beim Radeln Energie mit eigener Kraft in Strom umwandeln. Das macht die neue Dauerausstellung "dyna mix lab" im Verkehrsmuseum möglich.

Auch Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU, l.) und Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) kamen nicht drumherum, sich beim Basketball auszuprobieren. © Thomas Türpe

Schüler ab der siebten Klasse sollen hier erleben, wie viel Spaß Naturwissenschaften (MINT-Fächer) machen können – und ganz nebenbei etwas über Physik lernen.



Selbst Physikmuffel sollen so für die oft unliebsame Naturwissenschaft begeistert werden. Insgesamt 18 interaktive Stationen kommen dabei ohne lange Erklärungen aus, denn "es gibt an den Stationen keine Texte. Nur noch zehn Prozent der Besucher lesen überhaupt die Texte. Deshalb funktioniert hier alles intuitiv", erklärt Museums-Pädagogin Nicole Auerswald (40).

Auch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) begrüßt das neue Angebot: "Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel müssen wir bereits in der Schule damit starten, MINT-Fächer attraktiver zu gestalten."

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) freut sich besonders über den Fokus auf Jugendliche: "Hier werden physikalische Vorgänge haptisch verständlich gemacht. Das ist ein wichtiger Schritt, um Schülern auch die Angst davor zu nehmen."