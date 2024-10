Wolle Förster lässt sich für seinen 70. festlich einkleiden

Dresden - Die Zahl ist ihm so gar nicht recht. Er hadert mit dem Alter, obwohl er sich durchaus sehen lassen kann. Doch auch wenn er seinen Geburtstag nicht feiern will - es ändert nichts daran: Am 7. Oktober wird der Dresdner Kult-Unternehmer, "Sushi & Wein"-Gastronom und Besitzer der Nachtbar "Klax" Wolle Förster 70 Jahre alt!