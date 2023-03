Zum ersten Mal: Taschenlampen-Star wechselt auf die Theaterbühne!

Dresden - Wenn es neben der Kaisermania in Dresden noch ein Kultevent gibt - dann sind es die Taschenlampenkonzerte in der Jungen Garde. Zum 20. Konzert am 9. September werden wieder Tausende Taschenlampen angeknipst, singen und tanzen Familien zu den Songs der Berliner Band "Rumpelstil". Sängerin Blanche Elliz fiebert schon vorher einer Premiere in Dresden entgegen: Die Niederländerin spielt zum ersten Mal in einer Theaterproduktion mit.