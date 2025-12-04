Zum SemperOpernball: Preise für Schauspiel-Star und TV-Kommissarin

Dresden - Die drei Preisträger des SemperOpernballs stehen fest: Mit dem "Choros"-Award werden am 6. Februar 2026 Schauspielerin Iris Berben (75, ZDF-Krimi "Rosa Roth"), Mezzosopranistin Valerie Eickhoff (29) und Schauspieler Christian Friedel (46, "Babylon Berlin") ausgezeichnet.

Der "Choros"-Award aus Meissener Porzellan. © Robert Michael/dpa

Die glamouröse Ballnacht steht im Zeichen großer Persönlichkeiten, die Kultur sichtbar machen - in Theater, Film, Musik und Oper.

Iris Berben erhält den Award für ihr Engagement gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus.

Für ihre Verdienste wurde die langjährige Präsidentin der Deutschen Filmakademie bereits mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse und dem Leo-Baeck-Preis ausgezeichnet. "Kunst ist niemals Selbstzweck, sie lebt vom Austausch, vom Widerspruch, vom Staunen", so Iris Berben. "Einen Preis zu erhalten, der Verständigung und gesellschaftlichen Dialog feiert, bedeutet mir viel." Schon 2015 sollte Iris Berben auf dem Ball ausgezeichnet werden - sie musste aber krankheitsbedingt absagen.

Der "Choros"-Award in der Kategorie Kultur geht an Christian Friedel (46), der seit über 15 Jahren eng mit der Dresdner Kulturszene und dem Staatsschauspiel verbunden ist.