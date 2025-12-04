Zum SemperOpernball: Preise für Schauspiel-Star und TV-Kommissarin
Dresden - Die drei Preisträger des SemperOpernballs stehen fest: Mit dem "Choros"-Award werden am 6. Februar 2026 Schauspielerin Iris Berben (75, ZDF-Krimi "Rosa Roth"), Mezzosopranistin Valerie Eickhoff (29) und Schauspieler Christian Friedel (46, "Babylon Berlin") ausgezeichnet.
Die glamouröse Ballnacht steht im Zeichen großer Persönlichkeiten, die Kultur sichtbar machen - in Theater, Film, Musik und Oper.
Iris Berben erhält den Award für ihr Engagement gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus.
Für ihre Verdienste wurde die langjährige Präsidentin der Deutschen Filmakademie bereits mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse und dem Leo-Baeck-Preis ausgezeichnet. "Kunst ist niemals Selbstzweck, sie lebt vom Austausch, vom Widerspruch, vom Staunen", so Iris Berben. "Einen Preis zu erhalten, der Verständigung und gesellschaftlichen Dialog feiert, bedeutet mir viel." Schon 2015 sollte Iris Berben auf dem Ball ausgezeichnet werden - sie musste aber krankheitsbedingt absagen.
Der "Choros"-Award in der Kategorie Kultur geht an Christian Friedel (46), der seit über 15 Jahren eng mit der Dresdner Kulturszene und dem Staatsschauspiel verbunden ist.
"Als Tanz-Fan erwarte ich ein berauschendes Fest", so Christian Friedel
"Mit meiner Arbeit und der Kunst, die daraus entsteht, möchte ich meinen Teil zu einem besseren Dialog in der Gesellschaft beitragen, in Zeiten, die so komplex und schwierig scheinen. Ich bin sehr dankbar, dass meine Arbeit gewürdigt wird, die aber auch die Arbeit eines großartigen Teams ist. Ich freue mich auf meinen ersten SemperOpernball. Als Tanz-Fan erwarte ich ein berauschendes Fest", so Schauspieler Christian Friedel.
Mit dem mit 5000 Euro dotierten "Choros"-Nachwuchspreis wird Valerie Eickhoff, Mezzosopranistin an der Semperoper und vorjährige Opus-Klassik-Preisträgerin, ausgezeichnet.
"Dresden ist für mich ein Ort, an dem Oper gelebt wird, und der Award ist für mich große Ehre und Ansporn zugleich", sagte Eickhoff.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Sylvio Dittrich//IMAGO/BOBO//PR