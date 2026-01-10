Zwei Festräume vollendet: Schlüsselübergabe im Dresdner Residenzschloss

Seit 40 Jahren wird das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Dresdner Residenzschloss wiederaufgebaut. Nun sind zwei Festräume fertiggestellt.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Sportreporter würden vom Schlussspurt sprechen: Seit 40 Jahren wird das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Dresdner Residenzschloss wiederaufgebaut. Nun sind zwei Festräume der sächsischen Herrscher fertiggestellt und wurden den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) feierlich übergeben. Jetzt noch eine letzte Kraftanstrengung: Bis Ende 2027 soll wirklich alles vollendet sein.

Blick in den wiederhergestellten Propositionssaal im Residenzschloss. Noch sind die Exponate in den Vitrinen verhüllt. © Steffen Füssel Es ist der Abschluss eines gewichtigen Kapitels sächsischer Geschichte: Mit dem Großen Ballsaal und dem Propositionssaal bekommt das Schloss zwei prunkvolle Räume zurück. Am Freitag wurden sie den SKD zur Nutzung übergeben. Sie sollen ab April Teil der neuen Dauerausstellung mit dem Titel "Masken und Kronen. Festkultur und Machtrepräsentation am Dresdner Hof" sein. Erstmals seit dem Krieg wird dem Publikum der Rundgang im zweiten Obergeschoss dann wieder vollständig zugänglich sein. Eine jahrzehntelange Aufbauarbeit ist damit abgeschlossen. Nach Angaben des sächsischen Finanzministers Christian Piwarz (50, CDU) kostete die Wiederherstellung der beiden Säle insgesamt rund 21 Millionen Euro. 4,6 Millionen davon stammten vom Bund, 16,4 Millionen Euro stellte der Freistaat Sachsen bereit. Dresden Kultur & Leute In der Neustadt: Wolle Förster baut türkisches Lokal Bis zu Fertigstellung aller Bereiche des Residenzschlosses im Jahr 2027 würden voraussichtlich 407 Millionen Euro in die Rekonstruktion geflossen sein - seit 1987. Gut 40 Jahre lang lag das Schloss bis dahin als ausgebrannte Ruine im Herzen der Stadt, so Piwarz. Er könne sich selbst noch daran erinnern, als Kind diese "offene Kriegswunde" erlebt zu haben.

SKD-Generaldirektor spricht von "Meilenstein auf dem Weg zur Vollendung des Residenzschlosses"

Künftiges Wandfresko als symbolische Schlüsselübergabe: Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU, 50, l.) und SKD-Generaldirektor Bernd Ebert (54). © Steffen Füssel Eine "großartige Gemeinschaftsleistung" sei laut Piwarz nun zu bewundern, gelungen durch die Bündelung vieler Kompetenzen, historischer Experten und moderner Handwerkskunst. Für Bernd Ebert (54), Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), markiert die Übergabe der Räume einen "Meilenstein auf dem Weg zur Vollendung des Residenzschlosses." Mit dem Abschluss der Baumaßnahmen im Nordflügel werde in diesem Jahr die Neugestaltung des Schlosshofes fortgesetzt. Ebert dankte Geldgebern, den Architekten und allen Gewerken. Das Bekenntnis zum Wiederaufbau sei ein kulturpolitisches Signal gewesen, das Engagement des Freistaates suche seinesgleichen. Dresden Kultur & Leute Hofewiese unterbricht Winterpause wegen Schneefall: Das können Besucher alles erwarten "Es war ein Kraftakt über die letzten Jahrzehnte und letztlich ein Vertrag für die nächsten Generationen, denn für diese Generation gilt es, dieses Schloss zu erhalten und unsere Kunstwerke - das kulturelle Herbe des Freistaates - in bestmöglicher Weise zu präsentieren", so der Generaldirektor.

Historische Fragmente sind sichtbar geblieben