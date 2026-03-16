Zwei Sachsen mittendrin: Umjubelte Heino-Premiere im Filmtheater

Kitzbühel - Roter Teppich mit Promiauflauf in Kitzbühel. Im Heimatort von Volksmusik-Star Heino (87) feierte am Freitag die vierteilige TV-Doku "Karamba, Karacho, Heino" Premiere.

Als Stargast hatte sich Heino (87) zur Film-Premiere Brigitte Nielsen (62, l.) gewünscht. © PR

Die Serie über den Ausnahmekünstler wurde von zwei Sachsen produziert: Heinos Social-Media-Profi Benedict Bartsch (22) aus Dresden und Sven Kaesling (49) aus Leipzig.

Rund 300 Gäste waren zur Premiere in das Filmtheater eingeladen. Hollywood-Star Brigitte Nielsen (62) reiste extra aus ihrer Wahlheimat Marbella an.

Heino hatte sie sich als glamouröse (blonde) Begleitung gewünscht: "Ich fühle mich sehr geehrt. Wer liebt nicht eine blonde Ikone wie Heino. Ich muss natürlich dabei sein. Ich bin etwas verliebt", gestand das dänische Ex-Model.

Auch auf dem 20 Meter langen roten Teppich: Schlager-Legende Roberto Blanco (88), Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38), Comedian Oliver Pocher (48), Erotik-Model Micaela Schäfer (42), Reality-TV-Star Claudia Obert (64).