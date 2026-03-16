Zwei Sachsen mittendrin: Umjubelte Heino-Premiere im Filmtheater
Kitzbühel - Roter Teppich mit Promiauflauf in Kitzbühel. Im Heimatort von Volksmusik-Star Heino (87) feierte am Freitag die vierteilige TV-Doku "Karamba, Karacho, Heino" Premiere.
Die Serie über den Ausnahmekünstler wurde von zwei Sachsen produziert: Heinos Social-Media-Profi Benedict Bartsch (22) aus Dresden und Sven Kaesling (49) aus Leipzig.
Rund 300 Gäste waren zur Premiere in das Filmtheater eingeladen. Hollywood-Star Brigitte Nielsen (62) reiste extra aus ihrer Wahlheimat Marbella an.
Heino hatte sie sich als glamouröse (blonde) Begleitung gewünscht: "Ich fühle mich sehr geehrt. Wer liebt nicht eine blonde Ikone wie Heino. Ich muss natürlich dabei sein. Ich bin etwas verliebt", gestand das dänische Ex-Model.
Auch auf dem 20 Meter langen roten Teppich: Schlager-Legende Roberto Blanco (88), Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38), Comedian Oliver Pocher (48), Erotik-Model Micaela Schäfer (42), Reality-TV-Star Claudia Obert (64).
Ein Ritterschlag für Benedict
Mittendrin: Benedict Bartsch. "Als der Film losging und alles funktioniert hat, war ich heilfroh, denn ich habe auch das Event gemeinsam mit Heinos Manager Helmut Werner gemanagt", verrät der Dresdner.
"Der Film kam super an. Ich habe tolle Reaktionen bekommen. Heino hat die Doku zum ersten Mal gesehen und mir danach auf die Schulter geklopft und gesagt: Gut gemacht." Ein Ritterschlag für Benedict.
Die Doku wird am 31. März und 7. April (jeweils zwei Folgen, 20.15 Uhr) auf VOX gesendet, kann vorher schon auf RTL+ gestreamt werden.
Titelfoto: PR