Zwei Stromberg-Stars zum Filmstart live in Dresden: So könnt Ihr dabei sein

Dresden - Pünktlich zum neuen Monat hat "Stromberg - Wieder alles wie immer" in Berlin seine Weltpremiere gefeiert. Ab Donnerstag ist der Film regulär in den deutschen Kinos zu sehen. Auf Dresdner wartet dabei in der kommenden Woche ein besonderes Erlebnis.

Kommen zur Aufführung des neuen Stromberg-Films nach Dresden: Bjarne Mädel (57, l.) und Christoph Maria Herbst (59). © Filmweltverleih/PR

So stattet der berühmt-berüchtigte Büro-Chef Bernd Stromberg alias Christoph Maria Herbst (59) dem Rundkino an der Prager Straße einen Besuch ab. Begleitet wird er von Bjarne Mädel (57) - bekannt als der nervige Versicherungsmitarbeiter Berthold "Ernie" Heisterkamp.

Beide werden am 12. Dezember ab 18.30 Uhr live auf der Bühne von Saal 1 stehen, wie Cineplex ankündigte. Bis zu 900 Zuschauer finden dort vor Sachsens größter Leinwand Platz.

"Der neue Stromberg-Film gehört zu den Comedy-Highlights des Jahres - und gemeinsam mit dem Publikum im vollbesetzten Saal wird das ein unvergessliches Event", freuen sich die Kino-Verantwortlichen.

Der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro pro Person. Karten sind online unter www.cineplex.de erhältlich.