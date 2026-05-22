Lampenfieber bei Purple Disco Machine: "Schönste und gleichzeitig schlimmste Veranstaltung"

Dresden - Ein Grammy-Preisträger, vier Konzerte & viel Barock - Tino Piontek (46) alias DJ Purple Disco Machine zelebriert über Pfingsten an vier Abenden im Zwinger einen Show -Marathon mit seinen Hits von "Hypnotized" bis "Beat of you Heart" und "vielen Premieren".

Der Dresdner Tino Piontek (46) alias DJ Purple Disco Machine kann es kaum abwarten, im Zwinger aufzulegen. © Eric Münch

Auch wenn der Dresdner weltweit vor Zehntausenden Fans auf Festivals auflegt, der Marathon im Zwinger ist auch für Piontek ein Highlight. "Mehr noch, es ist eigentlich wie der Heilige Gral. Das kann ich einfach nicht mehr toppen", sagt Piontek TAG24.

"Danach kann ich nur zu meinen Wurzeln zurückgehen. Deshalb wird es auch definitiv 2027 keine Neuauflage dieses Events geben. Auch später nicht."

Vor diesen vier Abenden hat Piontek großen Respekt. "Es ist für mich die schönste und gleichzeitig schlimmste Veranstaltung des Jahres. Ich glaube, ich mache das ganze Team verrückt. Aber es steckt soviel akribische Vorbereitung drin." Damit nix schiefgehen kann, hat Piontek einen Talisman in seiner DJ-Tasche.

"Einen lila Stein, ein Quarz, den mir vor gut zehn Jahren ein Fan in den USA geschenkt hat. Er reist seither mit mir um die Welt und ich nehme ihn zunehmend ernst", schmunzelt Piontek.