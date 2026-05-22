Ein Jahr nach Pause: "Fit im Park" kehrt zurück
Dresden - Der Sportpark Ostra verwandelt sich 2026 endlich wieder zu einer Outdoor-Fitnessfläche. Das kostenlose Sport- und Bewegungsprogramm "Fit im Park" feiert in diesem Jahr sein Comeback.
Nachdem das Angebot im vergangenen Jahr aus finanziellen Gründen aussetzen musste, können sich Sportbegeisterte vom 10. August bis 3. September wieder auf zahlreiche Kurse im Sportpark Ostra freuen, wie die Stadt mitteilte.
Vier Wochen lang heißt es jeweils von Montag bis Donnerstag: raus an die frische Luft. Von morgens bis nachmittags locken insgesamt 80 verschiedene und kostenlose Sportkurse - von Yoga bis Power-Workout.
Wer tiefenentspannt in den Tag starten möchte, ist bei "Guten Morgen Yoga" oder "Rückenfit" genau richtig. Wer sich nach der Arbeit auspowern will, dürfte bei den Kursen "Body Fit" und "Aerobic Summervibes" auf seine Kosten kommen.
Möglich wird die Neuauflage durch die Unterstützung des Stadtbezirksbeirates Altstadt und den Förderern BARMER und Ostsächsische Sparkasse Dresden.
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"Fit im Park": Sport unter freiem Himmel für Jung und Alt
"Ich bin begeistert, dass es uns gelungen ist, das Programm mithilfe verlässlicher Partner auf die Beine zu stellen und den Dresdnerinnen und Dresdnern ein abwechslungsreiches Kursprogramm anbieten zu können", zeigt sich Sportbürgermeister Jan Donhauser euphorisch.
Egal ob Kinder, Jugendliche, Berufstätige oder Senioren - mitmachen kann jeder. Auch für Menschen mit Einschränkungen seien die Kurse leicht zugänglich, verspricht die Stadt. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel / Eric Münch