Ein Jahr nach Pause: "Fit im Park" kehrt zurück

Dresden - Der Sportpark Ostra verwandelt sich 2026 endlich wieder zu einer Outdoor-Fitnessfläche. Das kostenlose Sport- und Bewegungsprogramm "Fit im Park" feiert in diesem Jahr sein Comeback.

In diesem Jahr kehrt das kostenlose Sportangebot "Fit im Park" zurück. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Nachdem das Angebot im vergangenen Jahr aus finanziellen Gründen aussetzen musste, können sich Sportbegeisterte vom 10. August bis 3. September wieder auf zahlreiche Kurse im Sportpark Ostra freuen, wie die Stadt mitteilte.

Vier Wochen lang heißt es jeweils von Montag bis Donnerstag: raus an die frische Luft. Von morgens bis nachmittags locken insgesamt 80 verschiedene und kostenlose Sportkurse - von Yoga bis Power-Workout.

Wer tiefenentspannt in den Tag starten möchte, ist bei "Guten Morgen Yoga" oder "Rückenfit" genau richtig. Wer sich nach der Arbeit auspowern will, dürfte bei den Kursen "Body Fit" und "Aerobic Summervibes" auf seine Kosten kommen.

Möglich wird die Neuauflage durch die Unterstützung des Stadtbezirksbeirates Altstadt und den Förderern BARMER und Ostsächsische Sparkasse Dresden.