5,6 Milliarden Euro: Grünes Licht für Neubau der Bahnstrecke Dresden-Prag

Dresden - Endlich: Der Bundestag hat grünes Licht für den Neubau der Bahnstrecke Dresden-Prag gegeben. Geld gibt's dafür aber immer noch nicht.

Kernstück der neuen Bahnstrecke Dresden-Prag ist ein 30 Kilometer langer Tunnel unter dem Osterzgebirge. 2032 soll frühestens Baustart sein. (Symbolfoto) © Deutsche Bahn / Frank-Kniestedt

Das Vorhaben sei kein Regionalprojekt, sondern biete einen Lückenschluss für eine infrastrukturelle Engstelle mitten in Europa, sagte Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (62, CDU) bei der Vorstellung des Projekts am Donnerstag in Berlin.

Mit seinem anschließenden Ja habe der Bundestag das Vorhaben politisch für die nächsten Planungsschritte freigegeben, teilte das Ministerium mit.

Die Strecke ist etwa 150 Kilometer lang und soll nach den aktuellen Planungen durch einen 30 Kilometer langen Tunnel unter dem Osterzgebirge führen. Damit würde sich die aktuelle Fahrzeit von zweieinhalb auf künftig eine Stunde verkürzen.

Die Kosten sind gigantisch. Sie liegen bei mindestens 5,6 Milliarden Euro. Frühester Baubeginn ist 2032, Bauende voraussichtlich 2044.