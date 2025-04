"Lisbeths Erben": Mutter-Sohn-Duo eröffnet Pop-up-Store am Postplatz

Silas Neuhaus (26) kommt ursprünglich aus Leipzig, aber hat bereits fünf Jahre lang in Dresden gewohnt. © Eric Münch

Schon länger stand die Gewerbefläche am Dresdner Postplatz leer, doch ab dem heutigen Samstag soll wieder Leben in das Erdgeschoss der Wallstraße 5 einziehen.

Vom 5. April bis zum 31. Mai können Mode-Liebhaber von Montag bis Samstag zwischen 12 und 18 Uhr in den Gängen des Pop-up-Stores stöbern und nach ihrem nächsten Lieblingskleidungsstück suchen.

Ob Jacke, Hose oder Pullover, unter den vielen, einzigartigen Artikeln sollte für jeden etwas Passendes dabei sein. Betreiberin Nane Neuhaus hat bereits eine Vermutung, welche Produkte auch in Dresden heiß begehrt sein werden. "Unser Hotseller sind die Crazy-Pattern-Jacken, also die typischen 80er-Jahre-Windbreaker - am besten mit einem auffälligen Muster", sagte sie in dem Gespräch.

Das Mutter-Sohn-Duo kommt eigentlich ursprünglich aus Leipzig. Dort haben die beiden bereits im März 2022 ihren ersten, festen Laden von "Lisbeths Erben" eröffnet.