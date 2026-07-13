14-Jährige aus Dresden verschwunden: Wo ist Frida H.?

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Die Polizei sucht nach einer vermissten Jugendlichen aus Dresden und hofft auf Hinweise auf der Bevölkerung.

Von Malte Kurtz

Dresden - Die 14-jährige Frida H. aus Dresden ist seit Sonntag verschwunden.

Von Frida H. (14) fehlt seit Sonntag jede Spur.
Von Frida H. (14) fehlt seit Sonntag jede Spur.  © Polizeidirektion Dresden

Die Jugendliche hatte am Sonntag ihre Gemeinschaftsunterkunft an der Korolenkostraße im Dresdner Stadtteil Klotzsche verlassen und ist seither nicht mehr auffindbar, wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte.

Mögliche Aufenthaltsorte der 14-Jährigen wurden bereits geprüft, allerdings ohne Erfolg.

Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung.

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Mit folgender Personenbeschreibung wird nach Frida H. gesucht:

  • 1,70 Meter groß
  • Sehr schlanke Statur
  • mit welcher Kleidung sie unterwegs ist, war nicht bekannt

Sachdienliche Zeugenhinweise zum Verbleib von Frida H. nimmt die Polizeidirektion Dresden unter folgender Rufnummer entgegen: 03514832233.

Titelfoto: Polizeidirektion Dresden

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