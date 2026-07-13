14-Jährige aus Dresden verschwunden: Wo ist Frida H.?

Dresden - Die 14-jährige Frida H. aus Dresden ist seit Sonntag verschwunden.

Von Frida H. (14) fehlt seit Sonntag jede Spur. © Polizeidirektion Dresden

Die Jugendliche hatte am Sonntag ihre Gemeinschaftsunterkunft an der Korolenkostraße im Dresdner Stadtteil Klotzsche verlassen und ist seither nicht mehr auffindbar, wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte.

Mögliche Aufenthaltsorte der 14-Jährigen wurden bereits geprüft, allerdings ohne Erfolg.

Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit folgender Personenbeschreibung wird nach Frida H. gesucht: