14-Jährige aus Dresden verschwunden: Wo ist Frida H.?
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Dresden - Die 14-jährige Frida H. aus Dresden ist seit Sonntag verschwunden.
Die Jugendliche hatte am Sonntag ihre Gemeinschaftsunterkunft an der Korolenkostraße im Dresdner Stadtteil Klotzsche verlassen und ist seither nicht mehr auffindbar, wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte.
Mögliche Aufenthaltsorte der 14-Jährigen wurden bereits geprüft, allerdings ohne Erfolg.
Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung.
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Mit folgender Personenbeschreibung wird nach Frida H. gesucht:
- 1,70 Meter groß
- Sehr schlanke Statur
- mit welcher Kleidung sie unterwegs ist, war nicht bekannt
Sachdienliche Zeugenhinweise zum Verbleib von Frida H. nimmt die Polizeidirektion Dresden unter folgender Rufnummer entgegen: 03514832233.
Titelfoto: Polizeidirektion Dresden