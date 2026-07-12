Drei Flugzeuge kreisen im Dresdner Luftraum: Was war da los?

Dresden - Stau am Dresdner Flughafen! Mehrere Maschinen mussten am Sonntagabend wegen eines tierischen Zwischenfalls im Luftraum nahe dem Airport in einer Warteschleife ausharren.

Die Start- und Landebahn des Dresdner Flughafens war am Sonntagabend aufgrund eines tierischen Zwischenfalls kurzzeitig dicht. (Archivbild) © picture alliance/ZB/euroluftbild.de

Wie Sprecher Uwe Schuhart (50) auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte ein Flugzeug bei der Landung einen Hasen "erwischt".

Deshalb sei die Piste für Kontrollmaßnahmen vorübergehend gesperrt gewesen. "Es musste ein spezielles Prozedere abgearbeitet werden", so Schuhart weiter.

Die Auswertung des Vorfalls dauere an, weshalb weitere Details noch unklar seien. Feststehe aber: "Die Maschine ist ohne Schäden weitergeflogen."

Daten des Flugradars zeigen, dass es ab circa 20.15 Uhr Probleme im Flugablauf gab. Eine Aerowest-Cessna aus Hannover, ein Vueling-A321 aus Barcelona und ein Swiss-A220 aus Zürich kreisten rund 30 Minuten in der Luft, bevor zumindest zwei Maschinen in Dresden landeten.